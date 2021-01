Daniel Caon e Pedro Sampaio em um máquina de jogos Reprodução

Por O Dia

Publicado 27/01/2021 16:58 | Atualizado 27/01/2021 17:00

Rio - Conforme antecipado com exclusividade pelo DIA, o ursinho de pelúcia que surgiu nas redes sociais de Pedro Sampaio, Wesley Safadão e Daniel Caon carregava spoilers. Na tarde desta quarta-feira, o DJ Pedro Sampaio divulgou um trecho da música 'Fala Mal de Mim', em parceria com Wesley Safadão e Daniel Caon, namorado da ex-BBB e influenciadora digital Rafa Kalimann.

Na última segunda-feira, inclusive, a ex-BBB ajudou a criar mistério sobre o lançamento. Após Pedro Sampaio postar um vídeo com um urso de pelúcia gigante, Rafa Kalimann mostrou seu namorado, o cantor Daniel Caon, carregando um brinquedo bem parecido. Apesar da diferença no tamanho, os bichinhos eram extremamente similares: feitos do mesmo material, na mesma cor e usando até o mesmo tipo de lencinho no pescoço.