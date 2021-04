A blogueira Alessandra Araújo se destaca com seus tutoriais divertidos e seus vídeos sobre a vida na roça Divulgação

Por TÁBATA UCHÔA

Publicado 30/04/2021 12:20

Rio - Em tempos de pandemia, em que houve uma "fuga" dos grandes centros e a crescente busca por uma vida mais tranquila no meio rural, a blogueira tocantinense Alessandra Araújo, de 27 anos, vem se destacando cada vez mais nas redes sociais. Atualmente, Alessandra, que se intitula "blogueira raiz", conta com mais de 966 mil seguidores no Instagram e mais de 713 mil inscritos no YouTube. Ela cativa a audiência com seu jeito simples e seus divertidos tutoriais de moda e beleza, sempre utilizando acessórios e objetos do meio rural.

"Eu retrato a minha vida na roça. Falo que eu sou blogueira raiz. Mostro a minha vida e levo para o meu público a forma como eu vivo aqui", explica Alessandra, que acredita que seu jeito simples seja o seu diferencial. "Os meus tutoriais são de como fazer doce de abóbora, como fazer beiju. As pessoas gostam de ter essa recordação de quando moravam no interior... e eu levo isso para eles".

A influenciadora digital nasceu em Aparecida do Rio Negro, no interior do Tocantins, mas já ganhou o Brasil. Seus vídeos na internet fazem sucesso até entre famosos como Simone e Simaria, Giovanna Antonelli e Whindersson Nunes. Este último, inclusive, visitou Alessandra no sítio em que mora.

"Conhecer o Whindersson pra mim foi uma surpresa muito grande. Se eu tivesse problema de coração, eu tinha caído durinha. Foi muito legal. Ele me deu muita atenção, autografou minha moto, falou para eu seguir com meus vídeos e que eu estou no rumo certo. Fiquei mais animada ainda para continuar gravando as minhas coisas", comemora Alessandra, que já realizou alguns sonhos após se tornar blogueira.

"Já realizei vários sonhos. Conhecer o mar, andar de avião, que eu só via o avião passando aqui por 'riba' de casa mesmo. Creme de cabelo, que eu sempre quis comprar... Pode parecer pouca coisa, mas para mim que nunca tive recursos, isso é uma coisa grande. Fui em programas de televisão, conheci artistas".

E se a carreira de Alessandra na internet começou como uma brincadeira, a diversão se tornou trabalho e deu muito certo. "Desde criança eu sempre gostei de brincar. Depois que eu comprei um celular, eu passei a gravar. Só que eu ainda não postava. E quando chegava alguém, eu mostrava e as pessoas gostavam muito. Meu irmão começou a me incentivar, eu postei, o pessoal foi gostando e eu fui gravando mais. Eu me inspiro em tudo que está a minha volta, tudo que eu vejo aqui em casa serve de inspiração".

Agora que está conquistando o Brasil, Alessandra até pensa em sair de Aparecida do Rio Negro. Mas garante que caso isso aconteça, nunca esquecerá de onde veio. "Se for para buscar crescimento para mim e para minha família sairia daqui, sim. Mas sempre voltaria para cá nas férias e nas horas livres".