Gilsons lança clipe de ‘Proposta’ com participações de Caio Blat, Fábio Assunção e Lázaro Ramos - @zabenzi

Publicado 15/10/2021 12:32

Rio - Romance, comédia e ação dão o ar do clipe de “Proposta”, faixa que anuncia o primeiro álbum dos Gilsons, grupo formado por José Gil, Francisco Gil e João Gil. Dirigido por Pedro Alvarenga, parceiro da banda desde “Várias queixas”, o filme tem as participações de Caio Blat, Fábio Assunção e Lázaro Ramos. Os atores vivem uma banda e numa realidade paralela acreditam ser os próprios Gilsons causando uma grande confusão. Alheios a tudo isso, um casal - formado por Celly I.D.D e Neguebites – só se ama e curte a vibe da música.

“Em ‘Proposta’ a gente quis trazer algo mais ousado e expandir nossos clipes para além da linguagem dos corpos”, revela Francisco. A escolha do elenco foi um golaço. Os atores, que são amigos nossos, aceitaram o convite de braços abertos e somaram muito para tudo. Nos divertimos muito na gravação e o resultado deixou a gente bem feliz”, comemora.O diretor Pedro Alvarenga – recém indicado ao Grammy Latino de melhor clipe por “Visceral”, single de Fran e Bibi Caetano – explica que “Proposta” faz parte de uma construção que começou desde o primeiro videoclipe. “O legal dele é a mistura de gêneros: comédia pela paródia, romance pela dança e em algum momento ele vira completamente e se torna uma comédia do absurdo dentro de uma cena em ação. Tudo isso dentro da nossa linguagem Gilsons, do contar uma história pelo suíngue”, afirma.O single traz elementos do Pop, R&B e raízes fincadas entre a Bahia e América do Norte, mesclando estruturas mais acústicas e percussivas com beat moderno. Composta por Léo Murici, Mariá Pinkusfeld e José Gil, que também assina a produção, a track é a primeira faixa de um álbum construído com todo capricho, durante uma imersão do grupo num sítio em Araras. O lançamento completo está previsto para março do ano que vem.