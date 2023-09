Pato Fu traz turnê de 30 anos da banda ao Circo Voador, no Rio de Janeiro - Divulgação

Publicado 23/09/2023 07:00

Rio - Desde 1992 na estrada, a banda Pato Fu traz ao Rio seu show em comemoração aos 30 anos de carreira, que será realizado neste sábado (23), no Circo Voador, na Lapa, e conta com ingressos a partir de R$ 70. Felizes com a parceria sólida, construída durante essas três décadas, a vocalista Fernanda Takai e o guitarrista John Ulhoa falam sobre as expectativas do grupo com as apresentações da nova turnê — que já passou por cidades como Porto Alegre, Pará de Minas, Brasília e São Paulo —, além dos inúmeros trabalhos que têm desempenhado no ano de 2023.

"Nunca imaginei que uma banda pudesse chegar aos 30 anos ainda com o espírito jovem e feliz, com o desejo de lançar novas músicas", admite a cantora sobre o grupo, que já conquistou um Grammy Latino e foi considerado pela revista "Time" uma das 10 melhores bandas do mundo.



"Sim, é como se isso fosse um evento raro, né? Porque é até inesperado que uma banda possa durar tanto tempo... Mas, de certa maneira, acho que colocamos isso como uma espécie de meta para o futuro, porque sempre desejamos que as coisas durassem por muito tempo, que tivéssemos uma carreira contundente", acrescenta o guitarrista sobre o grupo, que também é composto pelo contrabaixista Ricardo Koctus, o tecladista Richard Neves e o baterista Xande Tamietti.

Casados desde 1995, Fernanda Takai e John Ulhoa explicam que a parceria entre os integrantes vai além do âmbito profissional. "Nós sempre cuidamos muito da parte artística, mas também fazemos coisas que não sejam só ensaiar e tocar juntos. Saímos como sairíamos com qualquer amigo, ficamos sempre juntos", conta John.



"Algumas pessoas até dizem: 'Como vocês conseguem? São casados e ainda trabalham juntos'. E eu sempre falo: 'Uai, eu só sei que assim funciona', porque esse é o nosso jeito, é parte da 'fórmula' da longevidade", acrescenta o artista mineiro, bem-humorado. "É óbvio que isso não dá para ser aplicado com todo mundo, mas com a gente funciona", garante.

Para os shows comemorativos da nova turnê, o grupo pretende revisitar sucessos que marcaram sua discografia como "Sobre o tempo", "Canção Pra Você Viver Mais", "Antes Que Seja Tarde" e "Made in Japan", além de, igualmente, expor os novos hits presentes em um de seus últimos trabalhos, o álbum "30", que conta com as canções "Fique Onde Eu Possa Te Ver", "Dias Incertos" e "Silenciador".



Questionada sobre o que o público carioca pode esperar do espetáculo de 30 anos da banda, Fernanda promete uma apresentação bastante animada, capaz de agradar a todos que estiverem presentes.



"A plateia que nos conhece bem vai se sentir plena com o alinhamento de canções que fizemos para celebrar os nossos 30 anos. Acredito que todos estamos num momento muito bom e nos sentindo realizados com a história que construímos. O show também está visualmente muito bonito. Todos sairão do Circo com bastante energia!", afirma a vocalista.

Verdadeiros amantes do trabalho que desempenham, os integrantes do Pato Fu não pretendem se limitar apenas aos seus próprios shows. No decorrer do ano, o grupo também decidiu participar de projetos como as apresentações junto à Orquestra Ouro Preto, de Minas Gerais e a série infantil "Música de Brinquedo", do Nickelodeon Jr. Além disso, eles também voltaram aos palcos dos teatros para executar a trilha sonora da peça "Alice no País das Maravilhas", organizada pelo Grupo Giramundo, e têm planos de transformar o novo álbum em um vinil.



"Quando se pensa nesse tempo todo de carreira, muitas vezes, as pessoas já querem se aposentar, não é? Mas o Pato Fu está cheio de ideias e projetos para o futuro, precisamos apenas ter saúde para realizá-los", conclui Fernanda Takai, empolgada.

Serviço

Pato Fu | Turnê 30 anos. Sábado, 23 de setembro, no Circo Voador (Rua dos Arcos, s/n, Lapa)

Tel: (21) 2533-0354

Horário: Abertura dos portões a partir das 21h

Ingressos: R$ 70 (meia-entrada) e R$ 140 (inteira), disponíveis para compra através do site Eventim

* Reportagem da estagiária Esther Almeida, sob supervisão de Tábata Uchoa