Com figurino ousado, Anitta grava ao lado de Dennis

Rio - A cantora Anitta participou de uma gravação ao lado de Dennis, no Rio, nesta terça-feira. Ela e o DJ foram flagrados nos Arcos da Lapa, no Centro, por alguns fãs e, posteriormente, no Aterro do Flamengo, na Zona Sul da cidade.

A artista usou um figurino punk rock e bem ousado para a gravação, que deixou seu bumbum em evidência. O modelito contou com meia arrastão, correntes, cintos e um coturno. Nas imagens, Anitta aparece interagindo com um modelo e também em cima de uma moto.

Em agosto, Dennis já havia confirmado nas redes sociais que ele e Anitta lançarão uma música em novembro e outra em dezembro.

Anitta e Dennis DJ estão no Arcos da Lapa no Rio de Janeiro para gravação de um clipe. pic.twitter.com/R6p7lPspil — Rede Anitta | Fan Account (@RedeAnittaBRs) October 10, 2023

Relatar erro