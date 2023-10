Pabllo Vittar completa 30 anos e comemora com tradicional show de Halloween - Divulgação/Gabriel Renné

Pabllo Vittar completa 30 anos e comemora com tradicional show de HalloweenDivulgação/Gabriel Renné

Publicado 26/10/2023 07:00

Rio - Pabllo Vittar está pronta para celebrar seu aniversário em grande estilo com a primeira edição do "Halloween da Pabllo", no Rio de Janeiro. A cantora sobe no palco do Qualistage, na Barra da Tijuca, Zona Oeste da cidade, nesta sexta-feira (27), com um show que reúne os maiores sucessos da carreira e faixas de seus álbuns mais recentes, "Noitada" e "After". Prestes a completar 30 anos, a drag queen decidiu iniciar o novo ciclo com um presente para os fãs cariocas.

fotogaleria

"Eu amo muito os 'vittarlovers' do Rio, eles sempre me pedem (o Halloween). Muita gente saía do Rio pra ir na festa de São Paulo. Eu já estava planejando levar essa festa para o Rio, pra eles se sentirem mais amados também, porque eu amo todo mundo. Por mim, eu fazia um ano em cada estado (risos). Mas eles pediram muito e, esse ano, graças a Deus, deu certo. Estou levando um show exclusivo, de duas horas de duração, com banda ao vivo, meu balé maravilhoso e várias atrações. Estou muito animada", adianta a artista.

O evento terá shows de abertura de Urias e da canadense Alice Glass, enquanto MC Carol, MC Tchelinho e O Kannalha farão participações especiais ao lado de Pabllo. Dona de hits recentes como "Penetra" e "AMEIANOITE", com Gloria Groove, a cantora maranhense relembra como teve início a tradição de comemorar seu aniversário junto com os fãs em uma festa de Dia das Bruxas, estreando o "Halloween da Pabllo", em 2019.

"Eu comecei a me 'montar' em uma festa de Halloween e faço aniversário no dia 1º de novembro, que é grudado na data de Halloween (comemorado em 31 de outubro). Então, é juntar duas paixões que eu tenho. Sempre amei me montar de temas mais de Halloween e já virou a minha marca. Eu sou a rainha do Halloween brasileiro! Tenho que continuar esse legado", declara a cantora.

Desde que assumiu esta época assombrosa como sua, Pabllo já impressionou os fãs com caracterizações que vão de Gisele Bündchen à personagem principal do clássico do terror "Carrie, A Estranha", de Stephen King. No entanto, a memória mais marcante que a artista tem do Dia das Bruxas é do seu aniversário de 18 anos, em 2011, quando se montou como drag queen pela primeira vez. Ela relembra o período difícil que o jovem Phabullo enfrentava na ocasião, mas destaca a mudança de vida que teve a partir daquele momento.

"Eu estava muito triste porque eu estava desempregada, ia comemorar meu aniversário sem tanto recurso. Mas os meus amigos me chamaram para essa festa de Halloween e eu me animei. Falei: 'vou fazer essa fantasia'. É um momento que eu me lembro, em que falei: 'poxa, é isso que eu quero'. E olha, eu estou completando 30 anos com a minha própria festa, fazendo um show com banda. Então, me deixa muito emocionada", confessa a artista.

Nos anos seguintes, vieram sucessos como "Open Bar", "K.O." e "Sua Cara" (com Anitta e o trio Major Lazer), além dos shows históricos dentro e fora do Brasil, e o posto de drag queen mais seguida do mundo. Sincera, Pabllo Vittar reflete sobre a trajetória que percorreu em meio à homofobia e xenofobia que enfrenta.

"Às vezes, eu não entendo como eu cheguei até aqui. Claro que foi por muito trabalho, muito mérito, muito esforço. Mas no país que a gente vive esse preconceito cada dia mais escancarado com os nordestinos, com a própria comunidade LGBTQIAP+... Eu só consigo me sentir abençoada. Tenho certeza de que é uma força espiritual muito forte que me dá energia, vida e saúde para continuar fazendo o que eu faço. Porque não é fácil mesmo. Mas eu me sinto muito feliz de ter pessoas que me apoiam e me encorajam até hoje para que eu não desista".



Além da festa no Rio, a cantora também leva o "Halloween da Pabllo" para São Paulo no dia 10 de novembro. Enquanto isso, a artista segue nos preparativos de seu próximo álbum, o "Batidão Tropical Vol. 2", continuação do disco de 2021 em que regravou sucessos do forró e tecnobrega. Sem dar spoilers sobre o projeto, Pabllo Vittar diz apenas que está "trabalhando" no álbum, que tem previsão de lançamento para 2024.

SERVIÇO - 'Halloween da Pabllo', no Qualistage

Data: Sexta-feira, 27 de outubro de 2023.

Horário: 22h.

Endereço: Av. Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca.

Ingressos a partir de R$ 110 (meia-entrada), disponíveis no site Eventim

Classificação etária: 18 anos.