Joelma Reprodução Internet

Publicado 06/12/2023 10:56

Rio - O Rock the Mountain anunciou, nesta quarta-feira, os primeiros headliners para o festival em 2024. O evento acontece durante dois finais de semana, em Petrópolis, na Região Serrana do Rio. Joelma, Zeca Pagodinho, Pabllo Vittar, CPM 22, Nação Zumbi e O Grande Encontro (Elba Ramalho, Alceu Valença e Geraldo Azevedo) são os artistas confirmados até o momento.

As atrações farão shows ao longo de dois finais de semana, nos dias 9 e 10, 16 e 17 de novembro. Mais de 100 artistas ainda serão anunciados. A programação completa será lançada em 2024. Para Ricardo Brautigam, sócio-criador do Rock the Mountain, a expectativa é sempre a de superar a edição anterior.

"Estamos sempre buscando um festival ainda melhor para o público. Em 2023 conseguimos montar um line-up 100% feminino e o resultado não poderia ter sido melhor. Acompanhar tantas artistas incríveis, com seus talentos, força e representatividade, é algo difícil de descrever. Para o próximo ano estamos focando em grandes nomes da nossa música que não se encontram facilmente nos festivais pelo Brasil, nomes que estão vindo pela primeira vez ou artistas que já não vêm ao RTM há bastante tempo. Nosso objetivo é encantar e surpreender as pessoas”, afirma.

SERVIÇO - ROCK THE MOUNTAIN 2024



Datas: 09 e 10, 16 e 17 de novembro



Local: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes - Itaipava, Petrópolis, Rio de Janeiro