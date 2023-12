Anitta lança seu último single do ano, Joga pra lua - Divulgação

Publicado 15/12/2023 09:29 | Atualizado 15/12/2023 09:32

Rio - A cantora Anitta lançou, nesta sexta-feira, seu último single do ano, "Joga pra lua", uma parceria com Pedro Sampaio e Dennis DJ. “Eu me joguei real no funk em 2023. Então, fechar o ano com essa música é muito especial para mim”, comemora a artista.

“Estou há meses com esse refrão grudado na minha cabeça… É uma delícia! A cara do verão. Amo! Quem assistiu o TikTok in The Mix já sabe do que estou falando. Dá vontade de sair dançando na hora!”, completa.



Com letra totalmente em português, “Joga Pra Lua” traz um ambiente caloroso e de sedução. “Eu amo colaborar com outros artistas. E acho maravilhoso quando essa sintonia rende uma, duas ou mais parcerias… ‘Joga Pra Lua’ celebra essa minha conexão musical com os meninos. Já fizemos outros trabalhos juntos e foi incrível”, comenta a cantora.



Além de Anitta, Pedro e Dennis, a letra também foi escrita pelos compositores Gabriel Cantini (de colaborações com Kevinho) e Shylton Fernandes (Pabllo Vittar e Zé Felipe). Sonoramente, por sua vez, este single mescla o funk carioca com a música eletrônica. A assinatura desse match é de Pedro Sampaio e Dennis.