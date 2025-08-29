Tadeu Schmidt falou sobre as seletivas para o próximo ’BBB’ - Reprodução de vídeo / X

Publicado 29/08/2025 21:50

Rio - Tadeu Schmidt, de 51 anos, contou detalhes do processo de seleção dos futuros participantes do "BBB 26", da TV Globo. Nesta sexta-feira (29), o perfil oficial do reality publicou vídeo do apresentador revelando as regiões do país que já foram visitadas.

"Oi, gente, eu estou aqui viajando de férias, fora do Brasil, mas a equipe do 'BBB' está viajando pelo Brasil fazendo um trabalho importantíssimo: à procura dos novos moradores da casa mais vigiada da TV brasileira!", disse ele.

Segundo o jornalista, a produção esteve em Curitiba e Porto Alegre, na região Sul, e em Recife e Salvador, no Nordeste. "E ainda tem muita viagem pela frente. Para onde será que a gente vai agora? E aliás, já que eu estou perguntando, onde vocês acham que eu estou? Conseguem adivinhar?", perguntou Tadeu.