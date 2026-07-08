Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB' - Fabio Rocha/TVGlobo

Tadeu Schmidt, apresentador do 'BBB'Fabio Rocha/TVGlobo

Publicado 08/07/2026 16:54

Rio - Estão abertas as inscrições para o Big Brother Brasil 27. Neste primeiro momento, o cadastro está disponível para candidatos da região Sudeste. Quem deseja disputar uma vaga na casa mais vigiada do país deve acessar o formulário oficial e escolher se fará a inscrição pela região onde mora ou onde nasceu.

Após essa etapa, o interessado precisa preencher o questionário com informações pessoais e enviar fotos e um vídeo de apresentação. Segundo a produção do reality, esse material é uma das partes mais importantes da seleção, já que é a oportunidade de o candidato contar sua história e mostrar sua personalidade.

A produção também divulgou orientações para evitar golpes durante o processo. O primeiro contato com os inscritos será feito por e-mail, utilizando exclusivamente endereços com o domínio @castitreach.com. Depois disso, a equipe poderá entrar em contato por telefone para confirmar o recebimento da mensagem e agendar uma entrevista.

As seletivas ainda não começaram e serão realizadas em etapas virtuais e presenciais. A recomendação é que os candidatos acompanhem regularmente o e-mail e os demais contatos informados no momento da inscrição.

A Globo orienta ainda que todas as informações sobre o processo seletivo sejam acompanhadas apenas pelos canais oficiais do "BBB 27".