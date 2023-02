Confira as fantasias das beldades na 1ª noite de desfiles no Rio e em São Paulo

Rio - Os desfiles de Carnaval começaram com tudo na Marquês de Sapucaí, no Rio, e no Sambódromo do Anhembi, em São Paulo. Na noite desta sexta-feira, Thalita Zampirolli estreou como rainha de bateria da Unidos de Padre Miguel, assim como Nathalia Hino, na Estácio de Sá, e Mileide Mihaile, na Independente Tricolor. Enquanto isso, Mulher Abacaxi não viu problemas após esquecer a parte de cima de sua fantasia e desfilou com os seios à mostra junto com a Acadêmicos de Niterói, na Série Ouro.

