Juju Salimeni é coroada rainha de bateria da escola de samba paulista Barroca Zona Sul - Ag. News

Publicado 07/08/2023 10:18

Rio - A ex-panicat Juju Salimeni, de 36 anos, foi coroada rainha de bateria da escola de samba Barroca Zona Sul, em São Paulo, na noite deste domingo. Com um modelito nas cores da agremiação, a beldade exibiu seu corpão musculoso e sambou muito durante o evento.

Juju contou com o carinho do namorado, Diogo Basaglia, e dos pais, Neuti e Dora. "qui é trabalho. Não venho apenas me divertir, mas sim, batalhar junto à escola para termos um desfile lindo. Bastante responsabilidade envolvida", disse Juju durante o evento.