No Carnaval 2024, a ala 18 do Salgueiro vai homenagear o artista Joseca YanomamiDivulgação/Ewerton Pereira

Publicado 02/09/2023 12:33 | Atualizado 02/09/2023 12:53

Rio - O Salgueiro divulgou, nesta sexta-feira, fotos das fantasias de duas alas comerciais para 2024. Os figurinos fazem parte do enredo "Hutukara", em que a escola vai celebrar a cultura e força dos povos originários.

Em fevereiro de 2024, o Salgueiro será a terceira a pisar no Sambódromo, na primeira noite de desfiles do Grupo Especial. Desenvolvido pelo carnavalesco Edson Pereira, "Hutukara" traz como mensagem central a defesa dos povos originários através da mitologia Yanomami.

Presente no quarto setor, a ala 18 vai homenagear o artista Joseca Yanomami, primeiro estudioso de línguas e professor da comunidade Watorik. Desde 2014, ele também ilustra vários livros sobre as tradições de seu povo publicados pela Hutukara Associação Yanomami. Em seus desenhos, Joseca Yanomami expõe meticulosamente entidades, lugares e eventos evocados pelos mitos e cantos xamânicos que ouviu desde a infância, mas também por cenas da vida cotidiana na floresta. A fantasia é inspirada na exposição “Árvores”, exposta em países da Europa, Ásia e Américas.

Enquanto isso, a ala 24, no último setor, representa os Guarani Kaiowá, indígenas do Mato Grosso do Sul. A fantasia destaca o uso do mbaraka (chocalho), um instrumento musical sagrado usado em diversos rituais. Tais cerimônias são conduzidas pelos ñanderu, que são líderes e orientadores religiosos, e contemplam necessidades corriqueiras como colheita da roça, ausência ou excesso de chuva. A cada verso entoado pelo ñanderu, a comunidade o repete, sempre acompanhados pelos mbaraka confeccionado e usado por homens.

As fantasias podem ser adquiridas através do site oficial da agremiação.