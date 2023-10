Componente fantasiada de cigana durante concurso de samba-enredo da Imperatriz - Nelson Malfacini / Divulgação

Publicado 10/10/2023 11:00

Rio - A Imperatriz Leopoldinense promoverá uma grande feijoada nesta quinta-feira (12), a partir das 14. Na ocasião, a campeã de 2024 vai definir as composições que estarão na grande final do concurso de samba-enredo. Para abrilhantar a festa, as coirmãs Mocidade Independente de Padre Miguel e Paraíso do Tuiuti também vão se apresentar seus segmentos.

"É um momento sempre muito especial! Escolher o samba vencedor é sempre muita responsabilidade. Posso afirmar que a Imperatriz terá, mais uma vez, uma grande obra na Marquês de Sapucaí. Que seja uma linda festa", afirma a presidente da agremiação, Cátia Drumond.

Das quatro parcerias a se apresentarem, três seguirão para a grande final, que será realizada na segunda-feira (16). A ordem de apresentação da semifinal foi definida por sorteio.

Confira

1- Guilherme Macedo, Raul DiCaprio, Manfredini, Alexandre Cabeça, Alfredo Jr., Bernini;

2- Zé Katimba, Dudu Nobre, Zé Inácio, Mirandinha Sambista, Luizinho Das Camisas e Tuninho Professor;

3- Me leva, Gabriel Coelho, Luiz Brinquinho, Miguel da Imperatriz, Antonio Crescente e Renne Barbosa;

4- Jeferson Lima, Rômulo Meirelles, Jorge Goulart, Sílvio Mesquita, Carlinhos Niterói e Bello;

Em 2024, a Rainha de Ramos será a sexta e última escola a desfilar no domingo de Carnaval. A agremiação busca o bicampeonato com o enredo "Com a sorte virada pra lua, segundo o testamento da cigana Esmeralda", do carnavalesco Leandro Vieira.

A quadra fica na Rua Professor Lacê 235, em Ramos. O ingresso de pista custa partir de R$ 20.