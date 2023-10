Gabi Martins samba muito em segundo ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel

Rio - Gabi Martins, de 26 anos, demonstrou que tem samba no pé ao comparecer ao segundo ensaio de rua da Unidos de Vila Isabel, realizado na noite desta quarta-feira (25), no Boulevard 28 de setembro, a principal via do bairro da Zona Norte. Musa da agremiação pelo terceiro ano consecutivo, a cantora e ex-BBB usou um figurino azul, repleto de franjas e brilhos.

Mais cedo, nas redes sociais, a ex-sister admitiu que tem focado em aprimorar, ainda mais, a sua forma de sambar. "Estou treinando para soltar mais a cintura. Esse ano tem jongo [dança de origem africana] no samba enredo, por isso esse passo que o [professor] Gabriel me ensinou", afirmou.

Em 2024, a Vila será a terceira escola a desfilar, na segunda-feira, dia 12 de fevereiro, com a reedição do enredo "Gbalá - Viagem ao Templo da Criação", de 1993. O samba leva a assinatura de Martinho da Vila.

