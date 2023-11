Jack Pessanha e Vinicius Pessanha vão defender a Acadêmicos de Niterói - Divulgação

Jack Pessanha e Vinicius Pessanha vão defender a Acadêmicos de NiteróiDivulgação

Publicado 06/11/2023 07:22

Rio - A Acadêmicos de Niterói anunciou seu novo primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira para 2024. A dupla é formada pelos irmãos Vinicius Pessanha e Jack Pessanha.

Eles começaram no Carnaval em 1999, pelo Império da Tijuca. Possuem passagens pelo Aprendizes do Salgueiro, Caprichosos de Pilares, Unidos da Tijuca, Renascer de Jacarepaguá e São Clemente. Também defenderam o pavilhão da Paraíso do Tuiuti, sendo campeões com a agremiação em 2016.

Em 2024, a Acadêmicos de Niterói desfilará pela Série Ouro, na Marquês de Sapucaí, com o enredo "Catopês – um céu de fitas", desenvolvido pelo carnavalesco Tiago Martins.