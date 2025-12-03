Sabrina Sato brilha em novo ensaio da Vila Isabel com mini vestido azul - Victor Chapetta/Brazil News

Publicado 03/12/2025 21:52

Rio - Sabrina Sato, 44 anos, marcou presença em mais um ensaio da Vila Isabel na noite de quarta-feira (03), na quadra da agremiação. A rainha de bateria chegou à quadra da escola usando um minivestido azul ornamentado com pedrarias.



O ator Nicolas Prattes, namorado da apresentadora, acompanhou Sabrina no evento. Vestido de forma casual, ele optou por uma camiseta da própria agremiação e calça jeans. Durante a apresentação da bateria, o casal trocou beijos e celebrou ao som do samba da azul e branco.



A Vila Isabel levará para a Marquês de Sapucaí, no Carnaval de 2026, o enredo "Macumbembê, Samborembá: Sonhei que um Sambista Sonhou a África". A escola prestará homenagem ao artista Heitor dos Prazeres, destacando suas obras e sua relevância para o samba e para a cultura brasileira.



A agremiação está prevista para desfilar como a segunda escola da noite de terça-feira de Carnaval, no dia 17 de fevereiro.





