Rio - Leticia Colin contou que ela, o marido Michel Melamed, e do filho do casal Uri, de 1 ano, tiveram sintomas severos da Covid-19. Ao publicar uma foto de um ensaio em meio à vegetação, a atriz relatou o que passou com a família.

"Meu filho de 1 ano ensopava suas roupinhas e lençóis. Era muita febre. Eu bambeava, delirante, me sentindo sem corpo, segurando no colo meu bebe e o desejo de viver. As dores nossas deixavam as horas mais lentas e assustadoras. Era a presença da doença com sua foice olhando bem no meio da nossa cara. Meu companheiro da vida, meu abraço, meu amor Michel tossia intensamente e caminhava se apoiando nas paredes- nossas únicas arestas. Ele olhava pra mim e dizia: “Nos precisamos sobreviver.” Nos não morremos, e e por isso esse ensaio", explicou a atriz.