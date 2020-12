Sia e Beyoncé Divulgação

Por O Dia

Publicado 09/12/2020 16:28

EUA — O Brasil, como maior exportador de memes na internet, conseguiu chamar a atenção até da cantora Sia.



A artista brincou com uma antiga piada, que dizia que ela era prisioneira de Beyoncé, que supostamente a mantinha trancada para compor novas canções para ela. Esse meme surgiu em 2016, na websérie Disk Duny, do canal RaoTV. A repercussão foi tamanha que chegou até no Buzzfeed dos Estados Unidos na época.



"Eu vivo no porão da Beyoncé", escreveu a cantora em resposta a um internauta no Twitter.