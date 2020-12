Padre Fábio de Melo aparece diferente e internautas especulam sobre harmonização facial Reprodução Internet

Rio - O padre Fábio de Melo apareceu com um visual bem despojado e surpreendeu seus seguidores durante live com a arquiteta Joia Bergamo, no Instagram. O religioso usou uma camisa amarela e um colar. Ele também levantou suspeitas nos internautas a respeito de uma possível harmonização facial.

"Harmonizou?", perguntou uma pessoa nos comentários. "Nossa, padre, como o senhor está diferente", comentou outra pessoa. "Tem algo em ti que não estou sabendo explicar", disse uma terceira pessoa.

Teve até quem comparasse o religioso com Sidney Magal. "Sidney Magal, é você, meu filho?", brincou um seguidor. "Padre, quase não reconheci. Está mexendo demais no rosto", alfinetou um internauta.