Rafael Vitti e filha, a pequena Maria Clara Reprodução

Por O Dia

Publicado 11/12/2020 08:52

Rio - O ator Rafael Vitti compartilhou uma série de fotos com a filha Maria Clara, nesta quinta-feira, para mostrar o crescimento da filha aos seguidores do Instagram. A filha do ator com a apresentadora Tatá Werneck tem completou 1 ano de idade em novembro e explodiu o fofurômetro com a sua simpatia.

Vitti não legendou a postagem, mas derreteu os seguidores com as fotos. Eles, claro, deixaram mensagens. "Ela está crescendo rápido", disse uma. "Evolução carismática", comentou outra. Quem também comentou foi o vovô João Vitti: "Que sequência linda".