Publicado 14/12/2020 10:42 | Atualizado 14/12/2020 13:58

Rio - Simone, da dupla com a irmã Simaria, surpreendeu os fãs neste fim de semana ao fazer uma revelação íntima e inusitada. Sem papas na língua, a cantora contou o local exato em que gerou sua segunda filha, a menina Zaya, quem espera no quinto mês de gestação.

Ela, que não economiza palavras ao falar de sexo, disse que a filha foi "feita" no banheiro. "Eu lembro o dia lá no banheiro de casa. Só tem chave na porta do banheiro. Eita, felicidade. Foi ótimo", disse a esposa de Kaká Diniz e a mamãe do pequeno Henri em um vídeo sobre sintomas das gestações.

Confira vídeo completo: