Publicado 14/12/2020 11:46

São Paulo - A herança de Gugu Liberato é um assunto que está longe de ser resolvido. Enquanto Rose Miriam di Matteo briga para ser reconhecida como uma das herdeiras, a Justiça negou o adiantamento de uma parcela da fortuna para o sobrinho do apresentador, Alexandre Liberato.

De acordo com o colunista Leo Dias, o sobrinho de Gugu entrou com um pedido na Justiça para receber R$ 900 mil adiantado, mas o requerimento foi negado. A fortuna deixada pelo apresentador é estimada em R$ 1 bilhão e ele deixou 75% desse valor para os três filhos, João Augusto, Marina e Sofia, e o restante para os sobrinhos.

Dessa maneira, Alexandre Liberato teria direito a receber R$ 50 milhões da herança do tio. Entretanto, todos esses valores podem mudar caso Rose Miriam consiga ser reconhecida como uma das herdeiras. Alexandre é o filho mais velho do irmão do Gugu e mora com a esposa em Piracicaba, interior de São Paulo. Até junho deste ano ele administrava uma franquia de um instituto de beleza.