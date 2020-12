Gabi Brandt Reprodução

São Paulo - Gabi Brandt está grávida pela segunda vez. A influencer é casada com Saulo Poncio e o casal já é pai de Davi, de um ano. Eles aguardam a chegada de outro menino, que se chamará Henri. A ex-participante de "De Férias com o Ex" está no oitavo mês de gravidez e mostrou o bebê se mexendo na barriga.

A esposa de Saulo Poncio gravou vídeo para o Stories enquanto estava tendo contrações. Ela mostrou o filho contraído de um lado da barriga e o restante do espaço vazio. "Que negócio esquisito. É loucura, depois que passa a contração volta tudo ao normal", Gabi disse e contou que também teve muitas dessas contrações durante a gestação de Davi.

Em seguida, a influencer mostrou o filho se mexendo e dava para ver o pé de Henri empurrando a barriga da mãe. "Bizarro. Isso é um pé, gente. Tem hora que ele está parado e dá para pegar. Tem hora que ele fica parado em uma posição e fica um pé. Não dá para sentir dedo nem nada, é só um calombo", contou.