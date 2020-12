Arthur Aguiar e Sophia reprodução do instagram

Rio - Arthur Aguiar usou o Instagram Stories, nesta segunda-feira, para refletir sobre o ano de 2020. Ele, que foi alvo de várias polêmicas após ser expostos por sua ex-mulher Mayra Cardi, que contou sobre as séries de traições e atitudes abusivas do ator, disse ter aprendido com os erros.

"O ano está acabando. Esse ano foi de muito aprendizado, principalmente para mim. O importante é a gente conseguir pegar essas situações que acontecem com a gente, que é óbvio que a gente tem responsabilidade, e saber dar a volta por cima, se transformar, olhar para a dentro, enxergar os nossos defeitos e falhas e evoluir", avaliou.

Mayra e Arthur ficaram juntos por quase três anos e tem uma filha juntos: Sophia, de dois anos.