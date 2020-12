Por O Dia

Publicado 14/12/2020 15:25 | Atualizado 14/12/2020 15:30

Alexandre Corrêa, marido de Ana Hickmann, postou um vídeo, nesta segunda-feira (14), atualizando os seguidores sobre seu tratamento para curar o câncer no pescoço.



fotogaleria

O empresário explicou que vai precisar fazer uso de uma sonda nasogástrica para se alimentar, e que vai se afastar um pouco das redes sociais enquanto estiver debilitado por conta do tratamento."Infelizmente, perdi muito mais peso, estou muito fraco, muito debilitado e vou ter que colocar uma sonda para poder me alimentar" explicou Alexandre.O empresário também agradeceu pelas mensagens de melhoras, e contou que essa já é a última semana do tratamento. "Essa de colocar a sonda me pegou um pouco despreparado, não esperava. Vou me internar hoje, coloco essa sonda hoje, e amanhã vou ser liberado do hospital", disse ele no vídeo.O câncer de Alexandre foi noticiado no início de novembro e, desde então, ele tem compartilhado os momentos do tratamento com os seguidores. Recentemente, Alexandre afirmou ter perdido peso em decorrência da quimioterapia