Pippa e Kate Middleton FilmMagic

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 19:43

A irmã de Kate Middleton, Pippa Middleton, está grávida do segundo filho, segundo o jornal Page Six.



Pippa e o marido, o empresário James Mattews, são casados desde 2017, e já são pais de Arthur Michael, de dois aninhos.



Segundo uma fonte próxima da irmã da Duquesa de Cambridge, que foi entrevistada pelo jornal, a família está muito feliz com a novidade. "Pippa e James estão emocionados, são notícias fantásticas em meio a um ano difícil", disse.