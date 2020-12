Por O Dia

Publicado 14/12/2020 20:55

Rio - Alok inaugurou o 'Instituto Alok' nesta segunda-feira. A instituição vai atender e criar oportunidades para jovens e mulheres de áreas "vulneráveis" de todo o Brasil. A inauguração teve doação de R$ 27 milhões do próprio DJ. A notícia foi dada pela equipe dele através do Instagram.

"Alok divulgou hoje oficialmente a criação de seu instituto social e fez uma doação para o fundo de R$27 milhões, maior valor doado por um artista brasileiro. O fundo foi criado com recursos pessoais e também com resultados financeiros da parceria com o game Garena Free Fire. O principal objetivo é financiar projetos de enfrentamento à exclusão social e fomentar o acesso a oportunidades, especialmente para jovens e mulheres em áreas vulneráveis, rurais e urbanas, do Brasil", escreveram na legenda.