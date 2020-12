Paulinho Reprodução

Por O Dia

Publicado 14/12/2020 22:30 | Atualizado 15/12/2020 12:00

Rio - Famosos usaram as redes sociais nesta segunda-feira para lamentar a morte do vocalista do grupo Roupa Nova, Paulo César Santos, o Paulinho. O cantor de 68 morreu vítima da covid-19. Ele estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul Rio, e seu estado de saúde se agravou no ultimo final de semana.



A página oficial do grupo confirmou e lamentou a morte de Paulinho. Confira:

Publicidade

Nas redes sociais, famosos também lamentam a morte do artista. O ator Bruno Gagliasso compartilhou que não consegue descrever a tristeza. "E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto estou triste com sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca. Que tristeza". O Fluminense, time do coração do cantor, fez sua homenagem. "O Fluminense lamenta profundamente o falecimento de Paulinho, vocalista do Roupa Nova e Tricolor de coração. Desejamos muita força a familiares e amigos".



Publicidade

E o Paulinho me deixou sem saber o que escrever pra dizer o quanto tô triste com sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca... Que tristeza. — Bruno Gagliasso - Pai de 3 (@brunogagliasso) December 15, 2020

Confira o que os famosos disseram:



Publicidade

Felipe Neto: Não!!! Não!!!!!!!!! Que merd*! Que inferno! Que vírus desgraçado!!! Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova.



NÃO!!!



NÃO!!!!!!!!!!



QUE MERDA! QUE INFERNO! QUE VÍRUS DESGRAÇADO!!!



Perdemos um dos maiores de todos os tempos. Paulinho, vocalista do Roupa Nova.



Viajei 2x pra vê-los.



QUE MERDA!!!!!!!!! pic.twitter.com/KAmHcUtxox — Felipe Neto #TheTrator25 (@felipeneto) December 15, 2020

Publicidade

Bucheca: Que DEUS console aos familiares e amigos do nosso amado e querido Paulinho do “Roupa nova”. Mais um gênio da nossa música que partiu vítima dessa doença terrível.



Que DEUS console aos familiares e amigos do nosso amado e querido Paulinho do “Roupa nova”

Mais um gênio da nossa música que partiu vítima dessa doença terrível — BUCHECHA (@BuchechaOficial) December 15, 2020

Publicidade

Lucas Silveira: Triste demais com a ida do Paulinho do @RoupaNova. Uma das primeiras referências que tive na minha vida. Na voz dele me emocionei muitas vezes. Ter subido no mesmo palco que esse cara é algo de que eu me orgulho muito. Força pra família e pra banda.

triste demais com a ida do Paulinho do @RoupaNova. uma das primeiras referências que tive na minha vida. na voz dele me emocionei muitas vezes. ter subido no mesmo palco q esse cara é algo de que eu me orgulho muito. força pra família e pra banda. pic.twitter.com/z3JwF38ri9 — Lucas Silveira (@lucasfresno) December 15, 2020 Kleber Mendonça Filho: Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho. Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho.

Publicidade

Soube do falecimento de Paulinho do Roupa Nova, Covid19. Durante anos no roteiro, e até a mixagem, “Sapato Velho” seria usada em Bacurau, mas terminou não entrando. Um grande abraço nos amigos e familiares. Obrigado Paulinho. — Kleber Mendonça Filho (@kmendoncafilho) December 15, 2020

Sandy: "Minha relação com o Roupa Nova vem de cedo.... Essa música fez parte da minha infância... lembro de, muito pequena, me impressionar com os agudos potentes do Paulinho. Fui a muitos shows como fã, influenciada e acompanhada pelos meus pais. Na adolescência, meu irmão e eu gravamos dois dos nossos maiores sucessos, compostos por integrantes da banda, A Lenda e Aprender a Amar. Em 2010 participei do DVD de comemoração dos seus 30 anos de carreira, cantando Chuva de Prata com o Serginho. Fiquei honrada de estar nesse momento especial que guardo no coração. Entre essas e outras histórias, o carinho sempre foi imenso e mútuo. Por isso, não poderia deixar de registrar aqui a minha humilde homenagem à família, aos amigos, incluindo todos do Roupa, e aos fãs pela enorme e triste perda. Meu amor pra vocês".

Publicidade

Luan Santana: Pra mim, a mais linda do Roupa Nova. Descanse em paz, Paulinho.

Publicidade

Alexandre Pires: Eu gostaria de escrever um monte de coisas aqui mas não encontro palavras. Deus... Receba o Paulinho. Um ser humano muito do bem. Um cantor fora do comum! Aos familiares, irmãos do Grupo Roupa Nova, os meus sinceros pêsames.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Alexandre Pires (@alexandrepires_)

Publicidade

Fátima Bernardes: Mais um dia triste. Das últimas cinco fotos que postei, três foram de pessoas queridas vencidas pela COVID-19. Hoje nosso carinho vai pra família do Paulinho e pra família @roupanova. Esse cantor incrível, dessa banda com tanta história na nossa música, não resistiu à doença. A nossa alegria e a dos telespectadores sempre que iam ao programa hoje está abalada. Sorte a nossa que o trabalho lindo dele vai ficar pra sempre.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fátima Bernardes (@fatimabernardes)

Publicidade

Walcyr Carrasco: Luto! Perdemos o Paulinho, vocalista do Roupa Nova, um dos maiores grupos musicais do Brasil. Paulinho, assim como milhares de brasileiros, teve sua vida ceifada por esse vírus que devasta nosso planeta. Descanse em paz!







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por ᴡᴀʟᴄʏʀ ᴄᴀʀʀᴀsᴄᴏ (@walcyrcarrasco)

Publicidade

Paulo Ricardo: Paulinho querido, nossas orações na voz dos mais belos anjos que vão te receber neste coral divino, você que era o cantor entre cantores, do Famks ao Roupa Nova, vai deixar muitas saudades em todo nós com sua doçura e serenidade! RIP meu querido.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Paulo Ricardo (@pauloricardo)

Publicidade

Elba Ramalho: Estamos tristes, Paulinho, sentiremos saudade do seu canto! Meus sentimentos a toda família







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Elba Ramalho (@elbaramalho)

Publicidade

Viviane Araújo: Não dá pra acreditar!!! Mais um grande artista nos deixou hoje! Paulinho do grupo Roupa Nova. Quem me conhece sabe o quanto sou fã desses meninos! Que tristeza! Que Deus conforte o coração de vocês e toda a família! Descanse em paz querido! Essa foto tirei no último show que fui deles em janeiro desse ano! E que ano !!!! Meu Deus!!"







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viviane Araujo (@araujovivianne)

Publicidade

Serginho Groisman: Que triste. Paulinho super intérprete do Roupa Nova nos deixou. Meu respeito e carinho à família e amigos. Fica em paz.







Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Serginho Groisman (@serginhogroisman)

Publicidade

Paula Fernandes: Hoje, uma das vozes mais lindas e possantes que já ouvi se calou. Quantas vezes me emocionei ouvindo esse homem cantar. Deus sabe o que faz, mas confesso que estou profundamente triste com a partida do querido Paulinho. Que Deus console seus familiares nesse momento tão difícil e, também, a todos nós admiradores. Meus mais sinceros e profundos sentimentos