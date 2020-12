Filha de Paulinho, do Roupa Nova, homenageia o cantor Reprodução Internet

Por iG

Publicado 15/12/2020 08:45 | Atualizado 15/12/2020 08:47

São Paulo - Twigg, filha do cantor Paulinho, do Roupa Nova, homenageou o pai no Instagram na madrugada desta terça-feira. O músico morreu na segunda-feira após contrair covid-19.

"Meu amor por toda eternidade, nos encontraremos meu pai, porque somos um só, e uma metade, sempre encontra a outra. Que Deus te receba como você merece. Te amo mais que demais", escreveu ela na publicação.

Aos 68 anos, Paulinho estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Copa D'or, na Zona Sul do Rio. Cantor tinha feito um transplante de medula em setembro, para tratar de um linfoma, e no mês passado foi internado com Covid-19.

Trajetória

Paulo César Santos era vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova. Ele faz parte da banda desde a formação original. Ele era pai do músico Pepê, baterista da banda Jamz; e da cantora Twigg, que fez a gravação da música "O Barquinho" com o Roupa Nova.

Na década de 1970, Paulinho foi vocalista e percussionista de uma banda de bailes cariocas chamada Los Panchos Villa, ao lado de Kiko e de Feghali. Em seguida, foi tocar nas apresentações da banda Os Famks.

Na década de 1980, o cantor deu origem ao grupo Roupa Nova que completa 40 anos em 2021. Paulinho foi diagnosticado com linfoma em agosto deste ano. O tratamento foi feito através de um transplante de medula óssea autólogo, quando as células-tronco do próprio paciente são empregadas.