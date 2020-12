Andressa Suita mostra mechas claras no cabelo Reprodução Internet

Por O Dia

Rio - Andressa Suita mostrou no Stories, do Instagram, que seu cabelo já está começando a clarear. A modelo está com os fios escuros desde que anunciou a separação do cantor sertanejo Gusttavo Lima. "Olhe isso! Morena, volte aqui, morena! Por favor! Vou ter que pintar o meu cabelo de novo, porque o loiro está voltando e eu não quero. Volte aqui, menina!", brincou Andressa.

Veja mais fotos abaixo:

