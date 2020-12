Sandy Reprodução do Instagram

Rio - Em entrevista ao podcast 'Sistema Solari', de Felipe Solari, Sandy contou que já quase interrompeu sua carreira devido um problema de saúde crônico.

"Sou muito alérgica. Choveu, eu estou espirrando [...] Até sofri com isso bastante tempo porque tenho uma sinusite crônica. No fim de 2018, eu sofri tanto que cheguei a me questionar se ia continuar a minha carreira porque me atrapalhava demais. Era pigarro o tempo inteiro", confessou ela, que fez uma turnê no ano passado com o irmão Júnior.

Ela, no entanto, tranquilizou os fãs e disse que o problema está controlado. "Ainda tenho essa condição porque faz parte da minha natureza. É crônico. Mas agora estou muito melhor. Continua me atrapalhando, mas não de um jeito que me faça pensar em parar de cantar", destacou.