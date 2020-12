Xuxa reprodução de vídeo

Rio - Xuxa Meneghel abriu o coração ao falar sobre Junno Andrade, em entrevista ao colunista Leo Dias, do site Metrópoles, na última segunda-feira.

"Eu nunca imaginei alguém que ficaria tão dependente de alguém. Eu não consigo mais me imaginar sem esse cara. (...) Eu quero ele para o resto da minha vida", disse ela, que completou: 'Estou sendo muito bem comida'.



A loira ainda revelou quanto tempo já ficou sem sexo durante o bate-papo. "Fiquei dois anos e meio. Depois que o Ayrton (Senna, seu ex-namorado) morreu (em 1994) eu fiquei até sem dar beijo na boca em ninguém".

Na entrevista, Xuxa relembrou o abuso que sofreu na infância e na adolescência ao falar sobre a pré-produção de 'Rainha'. "Sempre falar sobre o abuso é algo esquisito. Eu fui falar há pouco tempo, para o filme. Quando você escreve, você escreve o que vem na sua cabeça. Mas quando você fala, e você tem que descrever o lugar, a situação, para que isso seja colocado ali na ficção, eu tive que parar até para vomitar, que não é uma coisa normal minha. É uma coisa que mexe muito comigo. Depois de tudo isso eu não tenho uma ferida, uma cicatriz, tenho um membro a mais, algo que vou ter que conviver pro resto da minha vida, não é algo que eu possa maquiar", frisa.

Sem empresário no ano que vem

Xuxa também revelou que não terá mais empresário em 2021. "Escolhi em 2020 que não quero ter uma pessoa para representar, não quero um empresário ou empresária. Não quero mais ter isso na minha vida. Vou começar 2021 sem essa figura para me representar. Se alguém quiser falar comigo, vai ter que falar com a minha secretária e ela passa para mim e vai ter que falar diretamente comigo. Vou delegar um advogado se é criminalista o caso, se é civil, se é sobre contrato... Tem pessoas que vão trazer trabalho para mim. Mas não vou ter a pessoa que me representa ou representa a marca no ano de 2021", comentou a apresentadora, que continuou: "Estou cansada das pessoas falarem por mim e falarem o que eu não gostaria que falasse. As pessoas falam, 'nossa você fala tão legal com as pessoas, mas as que te representam não falam. E isso não bate. Nos anos 80 e 90, ouvia muito isso. Não quero mais isso para mim. Não vai ter mais um intermediário. Estou de saco cheio da vida que eu já tive. Com 60 anos não quero mais que as pessoas fale por mim."