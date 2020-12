Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:10

Rio - Beth Goulart usou o Instagram, nesta terça-feira, para atualizar os internautas sobre o estado de saúde de sua mãe, Nicette Bruno, de 87 anos, que está internada na Casa de Saúde São José, no Humaitá, na Zona Sul do Rio, após ser diagnosticada com Covid-19.