Giovanna Lancelotti Reprodução / Instagram

Por O Dia

Publicado 15/12/2020 16:24

Neymar chamou a atenção dos seguidores mais atentos de Giovanna Lancelotti, após uma curtida em uma foto pra lá de sensual da atriz.



Vale lembrar que os dois já se envolveram no passado, fato confirmado pelo próprio craque do Paris Saint-Germain, durante um bate-papo no canal do youtuber Matheus Mazzafera. Na conversa, ele afirmou que "já pegou", mas que hoje são amigos.



Giovanna fez o ensaio para a Vogue, e divulgou alguns cliques na segunda-feira (14). O ensaio tem uma pegada fetichista e bem ousada, o que deixou os fãs boquiabertos. "Diva que chama, né?", escreveu um deles.