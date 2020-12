Lázaro Ramos Divulgação/Julia Rodrigues

O ator Lázaro Ramos revelou que chegou a negar três vezes o convite da diretora Manuela Dias para dirigir o especial 'Falas Negras', exibido na Rede Globo no Dia da Consciência Negra.



"Eu falei que não queria fazer porque, como artista, como contador de história, eu estou em um momento que acho que, talvez por saúde mental, estou precisando um pouco da ficção para falar das coisas. A realidade pra mim tem sido um pouco dura", desabafou o ator, que, em seguida, acabou aceitando a proposta.



"Me senti convocado a olhar com maturidade para nossa história", contou. O aceite veio após Manuela mostrar o material, contendo 46 textos de homens e mulheres que lutam pela causa racial.



O bate-papo foi durante o 'Conversa com Bial', a ser exibido nesta terça-feira (15), logo após o Jornal da Globo.