Rafinha Bastos e Danilo Gentili Reprodução

Por iG

Publicado 16/12/2020 09:01 | Atualizado 16/12/2020 09:01

São Paulo - Não convidem Danilo Gentili e Rafinha Bastos para o mesmo stand-up. O dois, que já trabalharam juntos na TV, não são mais amigos. Pelo contrário. Danilo não mediu palavras ao falar do antigo colega ao relembrar o início da carreira, quando fazia shows de comédia em São Paulo.

fotogaleria

Publicidade

"O Rafinha não deixava eu me apresentar, todo mundo deixava, menos ele. É um caral desleal, não é um bom amigo", disse o humorista e apresentador no Flow Podcast.

Questionado se existia uma rixa entre eles, Danilo Gentili seguiu detonando Rafinha Bastos: "Você tenta ser bacana e o cara não ajuda, o cara só te ferra. Fomos sócios já, mas essa é uma longa história. Não tenho essa questão de vingança, de mágoa, mas existe uma questão prática também. Quando você é parceiro e o cara é desleal mais de uma vez, é egocêntrico, narcisista e não pensa duas vezes antes de puxar seu tapete, eu me afasto, não quero mais conversar. Acaba sempre sendo com o Rafinha a história do escorpião e do sapo. Ele sempre está pedindo carona para atravessar o rio. Você dá e, quando chega do outro lado, o cara dá a picada do escorpião. E aí é a moral da história: cada um dá o que é da sua natureza", completou Gentili.