Simone e Simaria João Viegas

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:04 | Atualizado 16/12/2020 10:11

Rio - No Instagram, Simone e Simaria resolveram postar uma foto nostálgica nesta quarta-feira. A dupla sertaneja comparou uma foto super antiga com uma atual para mostrar a evolução delas ao longo do tempo. O "antes e depois" das coleguinhas chamou a atenção dos seguidores.

"O tempo passa. O tempo voa. Boa quarta, bebês! Bora ser feliz! Penultima quarta do ano a gente já atencipa TBT! Toma", escreveram as irmãs na canta oficial da dupla no Instagram.

Os fãs, em seguida, não economizaram elogios à dupla. "Sempre foram lindas", disse uma internauta. "Nada muda", comentou outra. "Envelheceram igual vinho", elogiou uma terceira.