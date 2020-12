Nicette Bruno foi internada com covid-19 Globo/Paulo Belote e reprodução

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 10:05 | Atualizado 16/12/2020 10:32

Rio - Paulo Goulart, filho da atriz Nicette Bruno, falou sobre o estado de saúde da mãe no Instagram, na manhã desta terça-feira. A atriz segue internada na UTI da Casa de Saúde São José, no Humaitá, Zona Sul do Rio, após contrair covid-19.

fotogaleria

Publicidade

"Bom dia, amigos. Minha mãe continua internada, o estado é grave, mas continuamos firmes com nossas orações e sempre acreditando em sua recuperação. Seguimos firmes em nossa fé", disse Paulo Goulart.

Na semana passada, Nicette Bruno, que tem 87 anos, sofreu uma piora em seu estado. "O quadro da minha mãe continua inalterado desde ontem. A situação é delicada e grave, mas ela vem respondendo bem aos antibióticos, o que nos dá esperança", disse Beth Goulart na ocasião.