Publicado 16/12/2020 12:08 | Atualizado 16/12/2020 12:15

Rio - Duda Reis não aguentou e foi às lagrimas, nesta quarta-feira, em seu Instagram. A atriz, que é namorada do cantor Nego do Borel, se emocionou ao citar amigos e familiares hospitalizados por causa da pandemia provocada pelo novo coronavírus.

"Eu não peguei Covid. Não tinha falado isso ainda, mas estou morrendo de medo. Estou com amigos no hospital, pais de amigos, a gente vê o sofrimento que é", disse Duda, que viajou recentemente para Dubai e Ilhas Maldivas com o namorado.

Emocionada, ela continuou falando sobre o medo da doença. "Muita gente nova, que teve uma vida linda, que vai ter um futuro lindo. Estou toda arrepiada. É muito triste. Não sabemos o dia de amanhã, tudo é muito incerto. Agora é hora de focarmos no que importa, deixar algumas coisas de lado, vaidades nossas. Enxergar realmente a situação e entender a gravidade. Precisei tomar alguns baques, para ser honesta, ver e presenciar, para entender que é muito sério. A ficha caiu 100%", completou.