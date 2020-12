Amigos e familiares se despedem de Paulinho, do Roupa Nova, em velório no Rio

Rio - Amigos e familiares de Paulo César Santos, o Paulinho, vocalista e percussionista do grupo Roupa Nova, se despedem do cantor no no Memorial do Carmo, na Região Portuária do Rio, nesta quarta-feira. O corpo do cantor será cremado nesta tarde.

Paulinho morreu na última segunda-feira, aos 68 anos. Ele estava internado na UTI do hospital Copa D'Or, na Zona Sul do Rio, tratando complicações causadas pela covid-19. O músico foi contaminado pelo novo coronavírus enquanto se recuperava de um transplante de medula óssea feito em setembro. Paulinho tratava de um linfoma. Em novembro ele voltou a ser internado, dessa vez diagnosticado com a Covid-19.

