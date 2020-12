Beth Goulart e Nicette Bruno Reprodução

Publicado 16/12/2020 17:04 | Atualizado 16/12/2020 17:05

Rio - Beth Goulart voltou a dar notícias sobre o estado de saúde de sua mãe, Nicette Bruno, no Instagram, nesta quarta-feira. A atriz, de 87 anos, está internada na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticada com Covid-19.

"Chegando no trabalho, seguindo todos os protocolos de proteção. O estado de mamãe continua delicado mas, vamos ter muita fé, esperança, que tudo isso vai passar. Mãe, te amo, estamos juntos com você. Às 18h, oração para Nicette e para todos os doentes de Covid, fortalecimento para os familiares e para as equipes de saúde que estão trabalhando incansavelmente. Gratidão a todos vocês", escreveu ela no Instagram.

No vídeo, a atriz destaca: "Vamos continuar na nossa oração para a minha mãe. O estado dela continua o mesmo. Vamos mandar energia para pela. Energia de amor, cura, de saúde, de gratidão. Estou no meu trabalho mas às 18h vou mandar meu pensamento, minha energia e meu amor".

