Rick Medeiros reprodução do facebook

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 17:48 | Atualizado 16/12/2020 17:48

Rio - O ex-diretor do SBT e escritor, Ricky Medeiros morreu aos 69 anos na noite da última terça-feira, dia 15. O motivo do óbito não foi divulgado. Familiares e amigos mais próximos compareceram ao velório, que aconteceu no Crematório Memorial Paulista, em São Paulo, nesta quarta-feira, em uma cerimônia de apenas uma hora.

Ricky trabalhou por mais de 20 anos no SBT. Ele dirigiu o Programa Silvio Santos e também foi diretor de programação. Foi ele quem lançou programas como o 'Qual É a Música' e o 'Bozo', além de trazer a série Chaves ao Brasil. Sendo assim, se tornou braço direito do dono da emissora.

Publicidade

Além de trabalhar na TV, Rick também era escritor. Entre seus livros estão: 'A Passagem', 'Quando Ele Voltar' e 'Vai Amanhecer Outra Vez'.