Luísa Sonza e Vitão Reprodução / Twitter

Por O Dia

Publicado 16/12/2020 19:27 | Atualizado 16/12/2020 19:29

Os fãs do casal Vitão e Luísa Sonza podem se tranquilizar sobre os rumores de uma crise no relacionamento deles. Vitão postou uma foto com a amada dormindo no seu ombro, e fez uma legenda apaixonada para a publicação.