Rio - A vacina contra a Covid-19 já é realidade em algumas localidades do mundo. Sir Ian McKellen, o eterno Gandalf de "Senhor dos Aneis" e Magneto da saga "X-Men", se tornou a primeira celebridade internacional a se imunizar contra a doença nesta quarta-feira, no Queen Mary’s University Hospital, em Londres. Aos 81 anos, ele integra o grupo prioritário no Reiuno Unido para receber a primeira dose do imunizante.

"É um dia muito especial, estou eufórico. Qualquer um que viveu tanto quanto eu está vivo porque teve vacinações anteriores. A adesão entre a geração mais velha será de 100 por cento – deveria ser – porque você está tomando não apenas para você mesmo, mas pelas pessoas de quem está próximo – você está fazendo a sua parte pela sociedade”, disse ele após receber a vacina.

“Eu realmente espero que, à medida que mais pessoas forem vacinadas, avancemos no caminho de volta a um estilo de vida mais normal”, disse esperançoso sobre o retorno do mundo a normalidade.