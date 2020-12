Revista Sexy divulga capa de dezembro com Mayra Borowik Carlos Alberto B. / Ag. Luxxus

Por O Dia

Publicado 17/12/2020 09:46 | Atualizado 17/12/2020 09:46

Rio - Para fechar o ano de 2020 a revista Sexy preparou uma edição super especial e apresenta na capa de dezembro a modelos Mayra Borowik, musa do estado de São Paulo, que posou nua em um clima "pin-up". O ensaio foi realizado em um restaurante "vintage" e contou com a produção de Lipe Aramuni, responsável por mais de 20 capas da publicação.

Em um clima descontraído, a musa mostrou muita ousadia e desinibição e promete imagens inesquecíveis. "Amei o ensaio, foi muito divertido e ousado. Acho que acabei mostrando demais, mas a proposta era essa mesma né?", disse aos risos.

À bordo de um vestido preto de bolinhas brancas, o ensaio começou comportado, mas logo pegou fogo. Mayra não se conteve e fez poses ousadas, para alegria dos leitores. Na sequência, já com um biquíni vermelho e xadrez, a beldade se lambuzou com chantili e ficou coberta apenas com creme. "Gosto de mexer com a imaginação dos homens e essa foi uma das melhores oportunidades. Esperem para me ver como nunca, atirada e safadinha."

Para fechar o ensaio, Mayra, que já foi apontada como sósia da cantora Anitta, posou com uma jaqueta transparente, que deixou seus seios à mostra e uma viseira. "Amo esse estilo funkeira. Achei linda a forma como posei como uma cantora de funk dos anos 70, estilo que está voltando às mulheres atualmente. Tomara que a moda pegue!"

A edição de dezembro da revista Sexy já está disponível nas bancas de todo país.