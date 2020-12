MC Rick viraliza com tatuagem Reprodução

Publicado 17/12/2020 10:54

São Paulo - Algumas tatuagens são emocionantes, como a que a Brunna Gonçalves fez para Ludmilla . Outras são sensuais como as de Cleo , mas também tem aquelas bem divertidas. Esse último é o caso de MC Rick, o funkeiro virou um dos assuntos mais comentados do Twitter após tatuar um frango no rosto.

O MC gravou a ida ao estúdio e mostrou o que estava aprontando. "Rapaziada, estou aqui no estúdio de tattoo, vou lançar um João Frango aqui de ladinho. Ele é o mascote do baseado, não tem como. Tem que meter ele aqui", explicou Rick.

João Frango é um personagem do filme "Tá Dando Onda", ele é um galo surfista que aprece estar sempre chapado. MC Rick decidiu deixar registrada essa homenagem para o frango na bochecha.