Rio - Claudia Rodrigues, de 50 anos, está se preparando para voltar aos palcos. A atriz, que teve alta médica no início do mês, está curtindo uns dias de descanso em Curitiba, no Paraná. "2021 é o meu ano. É o ano do meu retorno aos palcos. Vou voltar muito melhor do que eu era", disse a atriz durante live, em entrevista a rádio Vanguarda.

"Resolvi ler meus textos, comecei a criar vários personagens, que, com certeza, vocês vão ver. É muito bom usar esse tempo que tem em casa para fazer coisas por você. Que te ajudam", continuou a atriz, que também falou sobre Thalia, sua personagem na "Escolinha do Professor Raimundo".

"A Thalia eu apresentei para o Chico Anysio, um gênio do humor. Ele me ajudou muito. Achou ótimo. Mais para frente me colocou na Escolinha. E ele me inspira muito na criação de novos personagens", concluiu.