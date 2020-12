Ludmilla Reprodução Instagram

Ludmilla desativou as contas no Twitter e no Instagram. A funkeira está sendo mais uma vez alvo de racismo e decidiu tirar do ar as páginas nas redes sociais. Pouco antes de fazer isso, ela respondeu o tuíte de uma fã dizendo que sofre com esses ataques diariamente e que vai tomar as providências legais. Essa não é a primeira vez que a artista é alvo que ofensas raciais, ela já foi chamada de "macaca" durante o prêmio Multishow e teve que lidar com muitas outras demonstrações de preconceito.

No Twitter, uma fã da cantora apontou para o racismo que Ludmilla estava sofrendo e a cantora respondeu. "É daí para pior. Vocês não têm noção do que eu passo com essas pessoas. São 24 horas por dia de comentários racistas em todas as minhas postagens, mas eu estou tirando print de tudo porque isso é crime e vai pagar um por um", escreveu a funkeira.