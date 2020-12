Carmelinda (Elizângela) em A Dona do Pedaço Divulgação

Por IG - Gente

Publicado 19/12/2020 10:19

Por mais que se saiba que a vacina é a medida mais eficiente para conter a Covid-19, o tema ainda causa muita controvérsia. A atriz Elizangela gerou uma polêmica no Instagram ao tocar no assunto. A artista, que falou mal da Globo em uma live com Maria Zilda, fez uma publicação comparando a vacinação obrigatória a um estupro.

O post de Elizangela era uma injeção sendo aplicada em um braço e estava escrito: "penetração forçada sem consentimento é estupro". "Meu corpo, minhas regras", a atriz escreveu na legenda. A publicação incomodou muitos seguidores da artista, que está no ar da reprise de 'A Força do Querer'. Algumas pessoas declararam que iriam deixar de segui-la e outras fizeram contrapontos nos comentários.



"É tão talentosa, uma profissional exemplar. Mas por em risco outras pessoas é fora do comum. Veja seus amigos de profissão passando por internações por conta do vírus. Querida, respeito sua posição partidária, mas não te entendo quando falamos de vida", comentou um seguidor. "Irresponsável é a palavra. Ainda mais que é uma pessoa pública. Não quer tomar, não tome, mas não espalhe isso, é doloroso para pessoas que já perderam muitos parentes e amigos e estão aguardando esta vacina", escreveu outra.

